La festa nel quartiere San Biagio

Street food, giochi e dj set. Torna anche quest'anno l'attesissima festa nel quartiere San Biagio a Monza. L'appuntamento è per sabato 27 e domenica 28 settembre all'oratorio di via Luciano Manara. Il programmaPer tutte le due giornate saranno aperti gli stand con servizio gastronomia con polenta. 🔗 Leggi su Monzatoday.it