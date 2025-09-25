La festa del cioccolato da Sir Oliver
Trentadue gusti, tutti senza lattosio e senza glutine. E uno più goloso dell’altro. Sono i protagonisti del Cioccolato Show, l’evento più goloso dell’anno che si terrà il 27 e 28 settembre alla gelateria Sir Oliver, in via Garibaldi 31D a Novate Milanese, e che è giunto alla sua undicesima edizione. Un modo per celebrare la fine dell’estate e per ricordare che il buon gelato è buono tutto l’anno, non solo quando fa caldo. Un evento molto atteso dagli amanti del gelato e del cioccolato dell’hinterland milanese e che avrà tra i gusti disponibili alcuni fondenti intensi, come la Massa di cacao 100 per cento Grand Cru Sur del Lago del Venezuela, un cioccolato con profilo aromatico articolato, rotondo e persistente e il Fondente al papa di szechuan con grué di cacao, realizzato con un monorigine National Arriba 74 per cento che arriva dal Perù e che è aromatizzato con un pepe molto aromatico, dal gusto pungente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
