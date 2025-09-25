La fattoria di nonno Bach concerto ad Avigliana
Domenica 28 settembre 2025, alle ore 16:30, nella suggestiva Chiesa di Santa Maria Maggiore, nel Borgo Vecchio di Avigliana, si terrà l’originale concerto “La fattoria di nonno Bach”, inserito all’interno della Rassegna 2025.Protagonista dell’evento sarà il Maestro Pier Paolo Strona, accompagnato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
