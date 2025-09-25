La Farnesina agli italiani sulla Flotilla | Sconsigliato proseguire Fallita l' ipotesi di consegnare gli aiuti in un porto neutrale

"Il governo italiano ha preso atto del rifiuto della flottiglia di consegnare gli aiuti in un porto neutrale. Ai partecipanti italiani che volessero fermarsi in Grecia e proseguire in modo sicuro per l'Italia o altra destinazione, l'Italia offrirà assistenza ove richiesto. Per chi prosegue il viaggio con la Flottiglia resta valido l'avviso iniziale, pubblicato su www.viaggiaresicuri.it, che.

