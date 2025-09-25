La Fanzinoteca celebra 15 anni realtà unica in Italia | Un patrimonio culturale Guardiamo al futuro
Quindici anni fa, il 25 settembre 2010, nasceva a Forlì un'idea visionaria: creare una 'biblioteca per le fanzine', quelle auto-edizioni fanzinare indipendenti che per settant'anni hanno dato voce a intere generazioni di appassionati. La Fanzinoteca d'Italia 0.2 celebra il suo quindicesimo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
