La dottrina Zelensky | il diritto internazionale non ha più potere si sopravvive solo con le armi
Non il diritto internazionale, ma solo le armi. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, non poteva dirlo più chiaramente di così: sono “le armi a decidere chi sopravvive”. All’Assemblea generale dell’Onu, Zelensky torna a parlare di armi e guerra, sostenendo che il conflitto nel suo Paese dimostra che per garantire la sicurezza di una nazione “servono le armi e non il diritto internazionale, è disgustoso ma questa è la realtà”. Per il presidente ucraino, “il diritto internazionale funziona se si hanno amici potenti e armi, non ci sono garanzie di sicurezza al di fuori di alleati e armi”. La dottrina Zelensky: il diritto internazionale non basta, sono le armi a decidere chi sopravvive. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
