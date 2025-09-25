La dottrina Zelensky | il diritto internazionale non ha più potere si sopravvive solo con le armi

Lanotiziagiornale.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non il diritto internazionale, ma solo le armi. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, non poteva dirlo più chiaramente di così: sono “le armi a decidere chi sopravvive”. All’Assemblea generale dell’Onu, Zelensky torna a parlare di armi e guerra, sostenendo che il conflitto nel suo Paese dimostra che per garantire la sicurezza di una nazione “servono le armi e non il diritto internazionale, è disgustoso ma questa è la realtà”. Per il presidente ucraino, “il diritto internazionale funziona se si hanno amici potenti e armi, non ci sono garanzie di sicurezza al di fuori di alleati e armi”. La dottrina Zelensky: il diritto internazionale non basta, sono le armi a decidere chi sopravvive. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

