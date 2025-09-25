La doppia faccia del lago | dai fulmini di ieri all’arcobaleno di stamattina
Il Lago di Como ha mostrato in 12 ore tutto il suo repertorio. Ieri sera, 24 settembre, i temporali hanno solcato il cielo con una fitta rete di fulmini che illuminava il primo bacino e le sponde, disegnando per istanti la sagoma dei monti come in un negativo fotografico. Una notte inquieta. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: doppia - faccia
La doppia faccia dell’Ue, investimenti green al ribasso in favore delle armi
70% dei fondi PNRR a istruzione e infrastrutture sociali, +70% spese in conto capitale, ma 470 Comuni in crisi: la doppia faccia delle risorse locali
Juve, Tudor ha due squadre: una da sogno, l’altra da incubo. La doppia faccia del mercato bianconero: i titolarissimi e la lista dei giocatori fuori dal progetto che bloccano tutto
townssilk Federa seta cuscino,100% naturale seta di gelso 19momme,doppia faccia,benefica per capelli e pelle,ipoallergenica,cerniera nascosta,1 pz,50x80cm,Naturalwhite A soli 25,53€ invece di 32,99€ (-23%) https://www.amazon.it/dp/B0BGBQ8SN - facebook.com Vai su Facebook
#Locatelli e un #IsraeleItalia dalla doppia faccia ? Il bianconero si riprende bene dall'autogol - X Vai su X
La doppia faccia del lago: dai fulmini di ieri all’arcobaleno di stamattina - segnalazione del lettore Stefano Spotti racconta il prima e dopo del maltempo sul Lario ... Secondo quicomo.it