La doppia faccia del lago | dai fulmini di ieri all’arcobaleno di stamattina

Il Lago di Como ha mostrato in 12 ore tutto il suo repertorio. Ieri sera, 24 settembre, i temporali hanno solcato il cielo con una fitta rete di fulmini che illuminava il primo bacino e le sponde, disegnando per istanti la sagoma dei monti come in un negativo fotografico. Una notte inquieta. 🔗 Leggi su Quicomo.it