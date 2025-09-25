La domenica napoletana ha un profumo preciso | quello della rosticceria

Pollo allo spiedo, patate al forno, crocché e frittatine: il pranzo della domenica è una tradizione che non passa mai di moda.. Il pranzo della domenica: una tradizione da non perdere. In molte case, la domenica ha un ritmo diverso. C’è più calma, ci si ritrova a tavola, si respira quell’atmosfera che sa di famiglia. E, in tante famiglie, c’è un profumo che torna sempre: quello del pollo allo spiedo con le patate, dei crocché appena fritti, delle frittatine di pasta cremosissime. Il pranzo della domenica è una cerimonia informale, fatta di gusto, condivisione e – perché no – anche un po’ di comodità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it