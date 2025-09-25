La Disney si prepara alla battaglia legale per il ritorno di Jimmy Kimmel

Il ritorno di Jimmy Kimmel Live! ha suscitato gioia e rabbia tra i cittadini statunitensi. E ora la Disney si prepara all’inevitabile scontro con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L’attacco di Trump alla Disney non ha sorpreso nessuno, soprattutto i dirigenti del colosso dell’industria. Secondo Bloomberg, sospettavano che il presidente li avrebbe attaccati anche prima che Kimmel esprimesse la sua opinione sul recente assassinio di Charlie Kirk il 15 settembre. Due addetti ai lavori della Disney hanno spiegato che, da quando l’amministrazione Trump è salita al potere, quasi tutte le aziende del settore dei media hanno dovuto affrontare “sfide senza precedenti”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it