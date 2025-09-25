La Disney non vuole che uno studio legale usi Topolino per uno spot ma non ha più i diritti sul personaggio

Un personaggio che ha fatto sorridere generazioni torna oggi al centro di una battaglia giudiziaria: Topolino, nella sua versione più antica e in bianco e nero, diventa terreno di scontro tra chi rivendica il diritto all'uso libero e Disney, determinata a difendere la propria eredità artistica e commerciale. Disney è stata citata in giudizio dallo studio legale Morgan & Morgan per l'uso del Topolino di Steamboat Willie, entrato nel pubblico dominio nel 2024. La causa mette in discussione i confini tra copyright, marchi registrati e memoria culturale condivisa. Topolino in tribunale Il cuore della contesa nasce dallo spot pubblicitario di 37 secondi ideato dallo studio Morgan & Morgan, in cui il Topolino di Steamboat Willie guida una barca che finisce per scontrarsi con l'auto di Minni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

