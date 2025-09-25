La discussione sulla vendita dello stadio San Siro arriva in consiglio comunale | quando sarà il verdetto

Si è tenuta oggi in consiglio comunale a Milano la discussione sulla delibera per la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan. Fischi alla vicensindaca Scavuzzo, accolta da proteste bipartisan. Il voto dovrà arrivare entro il 30 settembre, termine fissato dai club: il verdetto è previsto per lunedì 29 settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

