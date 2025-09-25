La direttrice del carcere di Pavia, Stefania Mussio (foto), ha deciso di fare acquistare e distribuire ai detenuti 720 preservativi. Una scelta motivata come misura a carattere "terapeutico". Lo scopo di prevenzione sanitaria, però, non convince il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e i sindacati che bocciano la svolta del penitenziario lombardo. Secondo il Dap, il provvedimento è stato adottato "senza alcuna preventiva interlocuzione con gli uffici". Insomma, nessuno l’ha autorizzato. E, si sottolinea, ci sono rischi "che attengono direttamente all’ ordine e alla sicurezza delle carceri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La direttrice: preservativi ai detenuti. Scontro col Dap. "Sicurezza a rischio"