La direttrice | preservativi ai detenuti Scontro col Dap Sicurezza a rischio

25 set 2025

La direttrice del carcere di Pavia, Stefania Mussio (foto), ha deciso di fare acquistare e distribuire ai detenuti 720 preservativi. Una scelta motivata come misura a carattere "terapeutico". Lo scopo di prevenzione sanitaria, però, non convince il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e i sindacati che bocciano la svolta del penitenziario lombardo. Secondo il Dap, il provvedimento è stato adottato "senza alcuna preventiva interlocuzione con gli uffici". Insomma, nessuno l’ha autorizzato. E, si sottolinea, ci sono rischi "che attengono direttamente all’ ordine e alla sicurezza delle carceri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

