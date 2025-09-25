Milano, 25 settembre 2025 – Il vicesindaco Anna Scavuzzo fischiato in aula, i comitati in piazza per far sentire ancora una volta la propria rabbia contro il “ sacrificio di San Siro ”. La prima seduta del Consiglio comunale dedicata all’esame e alla votazione della delibera attraverso la quale si cede il Meazza a Milan e Inter è cominciata così, oggi pomeriggio alle 16,30 nell’aula di Palazzo Marino, in un crescendo della contrapposizione – e della tensione – fra i due fronti che si è fatto incandescente. Il Comitato per la legalità: "Dubbi sui titolari dei club e sulla capacità di spesa". Lite sul Meazza trascurato La protesta in piazza . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La delibera su San Siro approda a Palazzo Marino. Consiglio infuocato: fischiata la vicesindaca Scavuzzo, in piazza la protesta di comitati e opposizione