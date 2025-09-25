la danza internazionale al centro del primo fine settimana di navigarte

Pisa, 25 settembre 2025 – Arriva la danza internazionale con il week end ricco di proposte che apre la quindicesima edizione di NavigArte 2025. il festival diretto da Flavia Bucciero. C’è grande attesa per l’arrivo - direttamente da Varsavia - della Hoteloko Company che presenta due lavori molto diversi tra loro ma di grande impatto: “Twilight” una performance più intimista che esplora ciò che ci fa sentire al sicuro e autentici in presenza degli altri in programma venerdì 26 settembre alle 20 presso il Bastione Sangallo (ingresso dal Giardino Scotto) e “Solarpunk” uno spettacolo-manifesto in scena sabato 27 settembre alle 17 nel Parco di Via Vecellio che racconta la ribellione e la controcultura post-capitalista e post-colonialista che richiamando il concetto di sole che rappresenta simbolicamente la fiducia nell’energia pulita e rinnovabile come forza di trasformazione del mondo, ci invita a consapevolizzare che non siamo più i padroni della Terra ma i suoi custodi e giardinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

