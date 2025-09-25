La Croce di Einstein sorprende gli scienziati | scoperta una quinta immagine che svela nuovi segreti della materia oscura

Un fenomeno astronomico raro e affascinante è tornato al centro dell’attenzione globale: la Croce di Einstein. Normalmente si presenta come quattro immagini perfettamente allineate di un oggetto lontano, come un quasar, prodotte dall’effetto lente gravitazionale: la luce del quasar viene piegata dalla massa di una galassia interposta, creando l’illusione ottica di una croce luminosa. Nei . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - La Croce di Einstein sorprende gli scienziati: scoperta una quinta immagine che svela nuovi segreti della materia oscura

In questa notizia si parla di: croce - einstein

Una croce nello spazio profondo: non è un segnale divino ma una conferma delle teorie di Einstein corriere.it/tecnologia/25_… - X Vai su X

INCONTRO PUBBLICO DEDICATO ALL’EINSTEIN TELESCOPE Venerdì 12 settembre 2025 – ore 18.00 - Sala Consiliare del Comune di Gavoi (Piazza S. Croce, 1) #comunedigavoi #EinsteinTelescope #incontro - facebook.com Vai su Facebook

“Che diavolo è? È impossibile…”: una misteriosa croce rossa appare nello Spazio, lo stupore degli scienziati e la scoperta che ribalta le attese - Astronomi scoprono una Croce di Einstein anomala che rivela un gigantesco alone di materia oscura: "Questo non dovrebbe succedere" ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Una croce nello spazio profondo: non è un segnale divino ma una conferma delle teorie di Einstein - Un team internazionale vi si imbatte quasi per caso: alle quattro immagini tipiche della «Croce di Einstein» se ne aggiunge una quinta: «Che diavolo è? Lo riporta msn.com