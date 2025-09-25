La crisi di Bosch | entro il 2030 taglierà 13mila posti di lavoro
Torna l'incubo dei licenziamenti in Bosch. Entro il 2030 la multinazionale tedesca prevede di tagliare 13mila posti di lavoro, principalmente nelle sedi tedesche della sua divisione Mobility. L'azienda, con sede a Gerlingen, vicino a Stoccarda, ha spiegato che le misure dovrebbero essere. 🔗 Leggi su Today.it
Bosch annuncia un nuovo piano di tagli da 2,5 miliardi di euro entro il 2030. Dopo i 15.000 licenziamenti degli ultimi due anni, il colosso tedesco della componentistica avvia una nuova fase di razionalizzazione per far fronte alla crisi del settore automotive. - facebook.com Vai su Facebook
L’azienda tedesca Bosch ha detto che licenzierà 13mila persone, per le difficoltà del settore automobilistico - La multinazionale tedesca Bosch ha detto che licenzierà 13mila persone, pari circa a 3 per cento dei 418mila lavoratori totali, entro il 2030. ilpost.it scrive
Bosch è in crisi, scattano i licenziamenti - Il colosso tedesco da 91,6 miliardi di euro di fatturato annuo ha annunciato un drastico programma di taglio dei costi. money.it scrive