La crisi di Bosch | entro il 2030 taglierà 13mila posti di lavoro

Today.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna l'incubo dei licenziamenti in Bosch. Entro il 2030 la multinazionale tedesca prevede di tagliare 13mila posti di lavoro, principalmente nelle sedi tedesche della sua divisione Mobility. L'azienda, con sede a Gerlingen, vicino a Stoccarda, ha spiegato che le misure dovrebbero essere. 🔗 Leggi su Today.it

crisi bosch entro 2030L’azienda tedesca Bosch ha detto che licenzierà 13mila persone, per le difficoltà del settore automobilistico - La multinazionale tedesca Bosch ha detto che licenzierà 13mila persone, pari circa a 3 per cento dei 418mila lavoratori totali, entro il 2030. ilpost.it scrive

crisi bosch entro 2030Bosch è in crisi, scattano i licenziamenti - Il colosso tedesco da 91,6 miliardi di euro di fatturato annuo ha annunciato un drastico programma di taglio dei costi. money.it scrive

