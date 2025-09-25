La Corte europea dei diritti dell’uomo rigetta il ricorso di Cospito contro il 41-bis | È manifestamente infondato

La Corte europea dei diritti umani ha respinto in quanto “manifestamente infondato” il ricorso dell’anarchico Alfredo Cospito contro la sua detenzione al 41-bis. Cospito, condannato per gli attentati a un dirigente Ansaldo e a una scuola di allievi carabinieri, aveva portato avanti tra il 2022 e il 2023 un lungo sciopero della fame contro il regime di carcere duro, che aveva innescato un acceso dibattito mediatico e politico. Secondo i giudici di Strasburgo, le autorità italiane hanno fornito sufficienti prove per giustificare la decisione di sottoporlo al 41-bis, anche per quanto concerne la compatibilità delle condizioni detentive con il suo stato di salute, che – viene evidenziato – si è deteriorato proprio in seguito alla sua decisione di smettere di alimentarsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

