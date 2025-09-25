La Corte dei Conti boccia il Ponte sullo Stretto

Cms.ilmanifesto.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Osservazioni e richiami sul piano procedurale, su quello tecnico e su quello economico finanziario: ci sono voluti meno di 15 giorni alla Corte dei Conti per smontare il progetto del . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

la corte dei conti boccia il ponte sullo stretto

© Cms.ilmanifesto.it - La Corte dei Conti boccia il Ponte sullo Stretto

In questa notizia si parla di: corte - conti

Corte dei Conti: sicurezza sul lavoro, manca il sistema unico di condivisione dei dati Sezione centrale di controllo

Corte di Conti e progetto Park Towers, maxi risarcimenti all’orizzonte. I dipendenti del Comune rischiano la stangata

Quei fascisti della Corte dei Conti

Costi, pedaggi e regole aggirate: il Ponte sullo stretto bocciato dalla Corte dei conti; Ponte sullo Stretto, la Corte dei conti boccia la delibera Cipess: ritirarla in autotutela; Rilievi dalla Corte dei Conti per il Ponte sullo Stretto, il Pd: Sonora bocciatura.

corte conti boccia pontePonte sullo Stretto, la Corte dei conti boccia la delibera Cipess: ritirarla in autotutela - La Corte dei conti ferma l’iter del Ponte sullo Stretto, imponendo uno stop che rischia di smontare l’accelerazione voluta dal Governo Meloni e dal ministro Salvini in particolare. Come scrive greenreport.it

corte conti boccia ponteL'annuncio del Pd. "La Corte Conti boccia la delibera sul Ponte sullo Stretto" - Una relazione in "cinque pagine di rilievi tecnici e procedurali" spiegano i dem che chiedono a Matteo Salvini di riferire in parlamento ... Lo riporta huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Corte Conti Boccia Ponte