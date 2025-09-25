La Corte dei Conti boccia il Ponte sullo Stretto
Osservazioni e richiami sul piano procedurale, su quello tecnico e su quello economico finanziario: ci sono voluti meno di 15 giorni alla Corte dei Conti per smontare il progetto del . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: corte - conti
Corte dei Conti: sicurezza sul lavoro, manca il sistema unico di condivisione dei dati Sezione centrale di controllo
Corte di Conti e progetto Park Towers, maxi risarcimenti all’orizzonte. I dipendenti del Comune rischiano la stangata
Quei fascisti della Corte dei Conti
#Ponte Stretto, #Morelli: nei prossimi giorni risposte a Corte Conti - X Vai su X
Tg3. . La Corte dei conti blocca l'appalto per il ponte sullo Stretto di Messina e chiede chiarimenti sulla delibera del Comitato governativo. Serena Mautone per il Tg3 delle 19 del 24 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Costi, pedaggi e regole aggirate: il Ponte sullo stretto bocciato dalla Corte dei conti; Ponte sullo Stretto, la Corte dei conti boccia la delibera Cipess: ritirarla in autotutela; Rilievi dalla Corte dei Conti per il Ponte sullo Stretto, il Pd: Sonora bocciatura.
Ponte sullo Stretto, la Corte dei conti boccia la delibera Cipess: ritirarla in autotutela - La Corte dei conti ferma l’iter del Ponte sullo Stretto, imponendo uno stop che rischia di smontare l’accelerazione voluta dal Governo Meloni e dal ministro Salvini in particolare. Come scrive greenreport.it
L'annuncio del Pd. "La Corte Conti boccia la delibera sul Ponte sullo Stretto" - Una relazione in "cinque pagine di rilievi tecnici e procedurali" spiegano i dem che chiedono a Matteo Salvini di riferire in parlamento ... Lo riporta huffingtonpost.it