La Corea del Sud | Pyongyang ha 2.000 kg di uranio altamente arricchito

Feedpress.me | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corea del Nord possiede fino a 2.000 kg di uranio altamente arricchito grazie agli sforzi decisi per espandere "drasticamente" le sue capacità nucleari negli ultimi anni. E' la stima del ministro sudcoreano dell'Unificazione Chung Dong-young resa pubblica in una conferenza stampa, basata sui dati pubblici di esperti, secondo l'agenzia Yonhap. "E' urgente uno stop. Anche in questo preciso momento,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

