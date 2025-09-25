La Corea del Sud | Pyongyang ha 2.000 kg di uranio altamente arricchito

La Corea del Nord possiede fino a 2.000 kg di uranio altamente arricchito grazie agli sforzi decisi per espandere "drasticamente" le sue capacità nucleari negli ultimi anni. E' la stima del ministro sudcoreano dell'Unificazione Chung Dong-young resa pubblica in una conferenza stampa, basata sui dati pubblici di esperti, secondo l'agenzia Yonhap. "E' urgente uno stop. Anche in questo preciso momento,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Corea del Sud: "Pyongyang ha 2.000 kg di uranio altamente arricchito"

