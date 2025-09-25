La colazione di Ies al San Marco | editoria cultura e enograstronomia

Triesteprima.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rassegna Fuori Campo, promossa dalla Casa del Cinema di Trieste con il sostegno della Regione FVG – Io sono FVG e in collaborazione con l’Antico Caffè San Marco, propone l’evento La colazione di IES, un nuovo appuntamento che intreccia editoria, enogastronomia e cultura del territorio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

