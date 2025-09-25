La città si rialza | Ora attenzione a ditte e negozi

"Guardiamo avanti, non è nel nostro carattere piangerci addosso. Il maltempo deve diventare presto solo un brutto ricordo, noi dobbiamo riappropriarci dei nostri spazi e della nostra quotidianità". Fabio Mariani, assessore alla Sicurezza, cerca di riportare un po’ di tranquillità nella città più martoriata dal maltempo. "Abbiamo dovuto annullare un paio di iniziative – racconta – ma nel weekend la nostra partecipazione a Ville Aperte è garantita. Meda sarà comunque da scoprire e apprezzare. Superati per molti versi i disagi dovuti al maltempo: la corrente elettrica ora non è un problema. Tutte le utenze, in un modo o nell’altro, possono usufruire del servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

