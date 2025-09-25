La Cgil contestata durante il presidio per la Flotilla | Vergogna
"Siamo qua per testimoniare solidarietà, insieme, uniti", dice Lara Ghiglione in piazza Montecitorio. Ma la segretaria confederale della Cgil non riesce neanche a finire il suo intervento a sostegno della Global Sumud Flotilla – durante il sit-in che si è svolto mercoledì, dopo l'attacco subito dalla missione umanitaria nella notte tra il 23 e il 24 settembre – che viene contestata da attivisti che urlano "vergogna" e scandiscono "sciopero generale". Il sindacato di Maurizio Landini viene criticato soprattutto per la mancata adesione alla manifestazione del 22 settembre indetta dall'Usb (Unione sindacati di base). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
