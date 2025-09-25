La Cgil assaltata da Forza Nuova Fiore invoca l' intervento del Papa | Una vostra parola può cambiare tutto
Il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, ha scritto una lettera a Papa Leone XIV chiedendogli di intercedere con riguardo al processo per l'assalto alla Cgil, a poche settimane dall'apertura del procedimento d'appello che lo vede imputato. Era il 9 ottobre 2021 quando una manifestazione no-vax. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: cgil - assaltata
Processo d'appello per l'assalto alla Cgil, Roberto Fiore di Forza Nuova scrive a Leone XIV perchè "interceda" e lo salvi dal carcere. Il famoso "boia chi molla" dei fascisti N.B. a Bergoglio FN dava del "Badoglio". Il mio pezzo su @repubblica - X Vai su X
Italia Mattanza. . Vi sbocco un ricordo Meloni: da "strategia tensione" CGIL 2021 a silenzio su scontri pro-Gaza Milano Nel 2021, durante l'assalto neofascista alla CGIL, Meloni accusò il governo di averlo "volutamente permesso", gridando alla "strategia della t - facebook.com Vai su Facebook
Assalto No Vax alla Cgil: rinviato il processo d'Appello per Castellino, Fiore e Aronica - È stata rinviata al 25 novembre, la prima udienza del processo d’Appello a Roma per i disordini avvenuti il 9 ottobre 2021 durante una manifestazione no Green Pass, che culminò con assalto alla sede n ... Scrive romatoday.it
«L’immigrazione la vostra unica passione». Guerra di striscioni tra Forza Nuova e Cgil che sostituisce il lenzuolo: La nostra passione è l’integrazione - Nel loro comunicato, Forza Nuova accusa la Cgil di Rovigo di spingere per «un'immigrazione incontrollata» che non cerca un lavoro onesto ma si dedica a «traffici illeciti come lo spaccio», agendo ... Riporta ilgazzettino.it