La cerimonia di premiazione del concorso di scrittura Laudato Si’ | l’arte delle parole per celebrare la bellezza

Arezzo, 25 settembre 2025 – Domenica 28 settembre alle ore 18.00, presso La.B - Neuroni in movimento (ex Lanificio Berti), di Pratovecchio (Ar), si terrà la cerimonia di premiazione della prima edizione del concorso di scrittura “Laudato Si’: l’arte delle parole per celebrare la bellezza”, promosso dall’associazione Pratoveteri Aps in collaborazione con l’EcoMuseodel Casentino e il Club della Lettura di Pratovecchio. Un evento che rappresenta l’atto conclusivo dell’edizione 2025 di Aspettando Naturalmente Pianoforte, rassegna che quest’anno ha scelto di rendere omaggio, con più linguaggi artistici, all’VIII centenario del Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi: tra giugno e settembre, la musica ha trovato eco nell’arte, si è nutrita di natura e ha seguito il battito del cammino. 🔗 Leggi su Lanazione.it