La Corte europea dei diritti umani ha chiuso il caso di Alfredo Cospito. I giudici di Strasburgo hanno infatti dichiarato "manifestamente infondato" il ricorso presentato dall’anarchico contro l'applicazione del regime carcerario del 41 bis e contro la mancata revoca dello stesso per motivi legati al suo stato di salute. La sentenza chiude le porte al possibile intervento della giustizia europea. Il ricorso era stato inoltrato alla Corte il 15 marzo 2023. Cospito sosteneva che il regime speciale fosse applicato in maniera arbitraria e senza un'adeguata motivazione. Aveva inoltre denunciato la durezza e l’invasività delle restrizioni previste dal 41 bis, ritenendole sproporzionate rispetto alla sua situazione, e aveva affermato che le sue condizioni di salute non erano compatibili con la detenzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Cedu rigetta il ricorso del terrorista Cospito: "41bis giustificato"