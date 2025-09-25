La casa si sposta | fuga dai grandi centri boom di acquisti in cintura

La domanda abitativa in Italia si estende sempre più oltre i confini amministrativi delle metropoli, ridisegnando la mappa dei traslochi. Il 2024 conferma questo spostamento verso i comuni di cintura, fenomeno che coinvolge città diverse per storia e dimensioni, ma accomunate da dinamiche simili e da una crescente ricerca di nuove opportunità residenziali. Una fotografia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - La casa si sposta: fuga dai grandi centri, boom di acquisti in cintura

In questa notizia si parla di: casa - sposta

La Festa Antifa? Al monte. Resiste la ‘Casa Rossa’ e si sposta al Pasquilio

Treviso, 78enne muore colpito da un fulmine davanti casa mentre sposta l’auto

Folgorato da un fulmine mentre sposta l’auto per il temporale: Silvio morto sul colpo davanti casa

?La Formula 1 si sposta a Baku ? Vasseur e Ferrari devono portare a casa un buon risultato Leggi le parole del TP Ferrari nell’articolo A cura di Alessandra Mottadelli - facebook.com Vai su Facebook

Casa per donne in fuga dalla violenza realizzata in un ex bene della criminalità - autonomia destinata all’accoglienza di donne e bambini vittime di violenza. Si legge su rainews.it

La lite in casa, poi i fendenti e la fuga: così Teresa Sommario è stata uccisa dal figlio - Così Filippo Manni, 21 anni, avrebbe ucciso la mamma Teresa Sommario, di 52 anni, nella loro casa di Racale, ... Secondo fanpage.it