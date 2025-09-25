La campagna di Decaro in giro per la Puglia | venerdì l' inaugurazione del Comitato in via Melo a Bari

Venerdì 26 ottobre il candidato della coalizione di centrosinistra alla Presidenza della Regione Puglia, Antonio Decaro, inaugurerà sei comitati elettorali in un vero e proprio tour che toccherà le sei province pugliesi. Una sorta di inaugurazione itinerante che attraverserà tutta la regione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

