La camera da letto come un bazar della droga | arrestato 24enne
Nella camera da letto aveva uno stock della droga tra marijuana, hashish, cocaina e crack. Un 24enne italiano, noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri nella zona di Ponte di Nona. Secondo quanto appreso, i militari hanno notato il giovane vicino alla sua abitazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it
