. La sciatrice italiana affronta con coraggio la sfida più dura della sua carriera, trasformando il dolore in forza e diventando simbolo di resilienza femminile. La caduta di Federica Brignone la porta ancora oggi a lottare per continuare la sua brillante carriera sciistica. L’infortunio choc durante i Campionati italiani sconvolge la sua stagione e anche il suo futuro che rimane incerto. Il drammatico incidente in Val di Fassa. Il 3 aprile 2025 la campionessa è stata vittima di un grave incidente durante il gigante femminile dei Campionati italiani di sci alpino, sulle nevi della Val di Fassa. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - La caduta che segna il destino di Federica Brignone