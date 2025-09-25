La bolla del PSR del Chelsea è scoppiata come club costretta a vendere la prossima estate | rapporto
Breaking: L’attività del Chelsea nel mercato dei trasferimenti nelle ultime stagioni ha portato i fan dei club rivali a mettere in discussione come i Blues possano permettersi un tale volume di firme di alto profilo e costose senza violare le regole di redditività e sostenibilità della Premier League (PSR). Sotto la proprietà di Blueco, i Blues sono stati in grado di vendere la squadra femminile e gli hotel sul sito di Stamford Bridge alle compagnie medie, assicurandosi che, tecnicamente, rispettano i controlli finanziari del calcio inglese. In Europa, tuttavia, tali accordi non contano per le regole e il trading dei giocatori di UEFA assume una maggiore importanza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
