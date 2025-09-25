La Bce | Tenete contanti in casa almeno 70 euro a persona La raccomandazione in caso di crisi
"Keep calm and carry cash", letteralmente "mantieni la calma e porta con te del contante". È questo il titolo di un articolo del bollettino economico della Banca centrale europea (Bce), che sottolinea il ruolo del contante durante le crisi, evidenziandone il valore unico "come bene rifugio e. 🔗 Leggi su Today.it
In caso di crisi «tenete contanti in casa», il consiglio della Bce per sopravvivere 72 ore: quanto deve avere ogni famiglia - X Vai su X
“Tenete soldi contanti in casa.” L’annuncio delle due banche europee è da brividi. Ecco quanto tenere e perché (NOTIZIA NEI COMMENTI) - facebook.com Vai su Facebook
«Keep calm and carry cash»: perché la Bce invita a tenere in casa contanti «per 72 ore» - Raccomandazioni già diffuse da Austria, Olanda e Finlandia consigliano di avere 70- Si legge su msn.com
Quanti contanti avere il casa per sicurezza? Il consiglio della BCE - In caso di emergenza, blackout o guerre quanti sono i soldi contanti che bisogna avere per stare tranquilli? money.it scrive