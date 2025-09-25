La Bce | Tenete contanti in casa almeno 70 euro a persona La raccomandazione in caso di crisi

Today.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Keep calm and carry cash", letteralmente "mantieni la calma e porta con te del contante". È questo il titolo di un articolo del bollettino economico della Banca centrale europea (Bce), che sottolinea il ruolo del contante durante le crisi, evidenziandone il valore unico "come bene rifugio e. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tenete - contanti

bce tenete contanti casa«Keep calm and carry cash»: perché la Bce invita a tenere in casa contanti «per 72 ore» - Raccomandazioni già diffuse da Austria, Olanda e Finlandia consigliano di avere 70- Si legge su msn.com

bce tenete contanti casaQuanti contanti avere il casa per sicurezza? Il consiglio della BCE - In caso di emergenza, blackout o guerre quanti sono i soldi contanti che bisogna avere per stare tranquilli? money.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bce Tenete Contanti Casa