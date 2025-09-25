la bce invita a tenere contanti in casa in caso di crisi

Una situazione da non sottovalutare in caso di crisi. Ha infatti chiesto la Bce di tenere contanti in casa, per fronteggiare eventuali crisi che non permetterebbero i pagamenti digitali o il prelievo. Lo ha specificato la banca in un bollettino economico dal titolo “Keep calm and carry cash: indicazioni tratte da quattro crisi sul ruolo unico della moneta fisica”. Bce: contanti in casa in caso di crisi. Inoltre, in merito alla situazione precaria che tutto il mondo sta affrontando, sono arrivati consigli anche da autorità di diversi Paesi. Alcuni suggeriscono infatti di “dotarsi di una riserva di contanti che consenta di effettuare gli acquisti essenziali per diversi giorni”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

