La Bce invita a tenere contanti in casa in caso di crisi
Una situazione da non sottovalutare in caso di crisi. Ha infatti chiesto la Bce di tenere contanti in casa, per fronteggiare eventuali crisi che non permetterebbero i pagamenti digitali o il prelievo. Lo ha specificato la banca in un bollettino economico dal titolo “Keep calm and carry cash: indicazioni tratte da quattro crisi sul ruolo unico della moneta fisica”. Bce: contanti in casa in caso di crisi. Inoltre, in merito alla situazione precaria che tutto il mondo sta affrontando, sono arrivati consigli anche da autorità di diversi Paesi. Alcuni suggeriscono infatti di “dotarsi di una riserva di contanti che consenta di effettuare gli acquisti essenziali per diversi giorni”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Guerra, crisi e blackout: la Bce lancia l'allarme. «Tenere in casa almeno 70 euro in contanti a persona». Le regole per sopravvivere 72 ore - Sempre più spesso si sente parlare di cyberattacchi, sabotaggi di strutture strategiche, guerre o disastri naturali legati ai cambiamenti climatici. Si legge su leggo.it
Bce, l'allarme per crisi ed emergenze: la scorta di contanti da tenere sempre a casa - Il denaro contante deve continuare a circolare poiché “ha un ruolo chiave nella crisi”. Secondo iltempo.it