La barca di Croatti attaccata dai droni | Lanciati più ordigni contro di noi È stato un inferno ma non mollo

"Non è stato il primo attacco, e non sarà l'ultimo. Ma io non mollo. Noi non molliamo.". Mentre racconta al telefono, la sua voce è rotta dall'emozione. Quando quando ha deciso di fa parte della Global Sumud Flotilla, Marco Croatti sapeva che la missione umanitaria verso Gaza sarebbe stata piena di pericoli. Ma dopo quant'è accaduto l'altra notte, quando la barca su cui sta navigando, la Morgana, è finita sotto l'attacco di droni, la tensione è alle stelle. "La paura c'è, è inevitabile. Sarebbe stupido negare che io e gli altri non abbiamo paura. Quello che è accaduto è gravissimo". Il racconto del senatore riminese del M5s, che ieri (in videcollegamento dalla barca) ha aggiornato anche Giuseppe Conte e il gruppo dei parlamentari pentastellati, è lucido e preciso.

