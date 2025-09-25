La Asl Fg assolda nuovi 18 operatori socio sanitari

Foggiatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firma dei contratti, oggi, per 18 Operatori Socio Sanitari nella sede della direzione generale di Asl Foggia. L’azienda sanitaria locale ha attinto dalla graduatoria degli idonei, approvata con deliberazione numero 1006 del 9 luglio 2025, e relativa all’avviso per soli titoli, per la sostituzione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: assolda - nuovi

asl fg assolda nuoviNuovi contratti per 18 Operatori Socio Sanitari della ASL di Foggia - La ASL di Foggia ha proceduto allo scorrimento della graduatoria per soli titoli approvata a luglio di quest’anno, per far fronte alle sostituzioni di personale assente. Come scrive trmtv.it

SANITA' ASL Foggia, firmati i contratti per 18 nuovi OSS. In servizio dal 1° ottobre 2025 - Si è svolta questa mattina, presso la sede della Direzione Generale di ASL Foggia, la firma dei contratti per 18 nuovi Operatori. statoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Asl Fg Assolda Nuovi