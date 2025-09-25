La Asl Fg assolda nuovi 18 operatori socio sanitari
Firma dei contratti, oggi, per 18 Operatori Socio Sanitari nella sede della direzione generale di Asl Foggia. L’azienda sanitaria locale ha attinto dalla graduatoria degli idonei, approvata con deliberazione numero 1006 del 9 luglio 2025, e relativa all’avviso per soli titoli, per la sostituzione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: assolda - nuovi
Emergono nuovi scenari dall’atto di Appello contro le assoluzioni in primo grado dal reato di associazione a delinquere - facebook.com Vai su Facebook
Nuovi contratti per 18 Operatori Socio Sanitari della ASL di Foggia - La ASL di Foggia ha proceduto allo scorrimento della graduatoria per soli titoli approvata a luglio di quest’anno, per far fronte alle sostituzioni di personale assente. Come scrive trmtv.it
SANITA' ASL Foggia, firmati i contratti per 18 nuovi OSS. In servizio dal 1° ottobre 2025 - Si è svolta questa mattina, presso la sede della Direzione Generale di ASL Foggia, la firma dei contratti per 18 nuovi Operatori. statoquotidiano.it scrive