La Alpino | storia della fregata inviata da Crosetto verso la Flotilla

La FREMM classe «Bergamini» è stata varata alla fine del 2014. Attualmente in forza a Taranto, darà il cambio alla sorella «Fasan» perché ritenuta più idonea alla missione di sorveglianza e protezione dei cittadini italiani imbarcati con la Global Sumud Flotilla. L'articolo contiene una gallery fotografica.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La «Alpino»: storia della fregata inviata da Crosetto verso la Flotilla

La Virgilio Fasan e la Nave Alpino, le caratteristiche delle fregate multiruolo mandate in aiuto della Flottilla - Dopo l’attacco di droni vicino a Creta il governo italiano ha inviato due Fregate per il soccorso, l’assistenza e la protezione alle persone imbarcate sulle navi dirette a Gaza ... Come scrive quotidiano.net

Nave Alpino inviata da Crosetto verso Flotilla dopo Fasan: "Dispone di altre capacità", ha siluri e missili - Schlein accusa Meloni di strumentalizzare l'operazione umanitaria ... Segnala virgilio.it