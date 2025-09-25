La Alpino | storia della fregata inviata da Crosetto verso la Flotilla

La FREMM classe «Bergamini» è stata varata alla fine del 2014. Attualmente in forza a Taranto, darà il cambio alla sorella «Fasan» perché ritenuta più idonea alla missione di sorveglianza e protezione dei cittadini italiani imbarcati con la Global Sumud Flotilla. L'articolo contiene una gallery fotografica.. 🔗 Leggi su Laverita.info

