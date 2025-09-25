La 10Km della Salute | una pedalata per festeggiare i 20 anni dell’Ospedale di Baggiovara
Non si fermano gli eventi organizzati dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per le celebrazioni dei 20 anni dell’Ospedale di Baggiovara.Questo sabato, 27 settembre 2025 l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, in collaborazione con il Comune di Modena e FIAB Modena, ha. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: 10km - salute
