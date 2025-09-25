KPop Demon Hunters Netflix svela un inaspettato crossover con Haunted Hotel

Netflix ha presentato un inedito crossover tra KPop Demon Hunters e la nuova serie animata Haunted Hotel, un video musicale unisce la colonna sonora del fenomeno globale con la voce del personaggio Abaddon. Netflix ha deciso di fondere due dei suoi titoli più discussi, trasformando l'horror animato Haunted Hotel e l'esplosivo film KPop Demon Hunters in un inaspettato punto d'incontro culturale e narrativo. Il crossover tra Abaddon e la voce di un fenomeno Il 24 settembre Netflix ha pubblicato sul suo canale YouTube un video musicale che ha sorpreso fan e addetti ai lavori: una reinterpretazione di Your Idol, brano tratto dalla colonna sonora di KPop Demon Hunters. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - KPop Demon Hunters, Netflix svela un inaspettato crossover con Haunted Hotel

In questa notizia si parla di: kpop - demon

