Koulierakis Inter Ausilio studia il profilo del greco | può essere il nome giusto in difesa il motivo

Internews24.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Koulierakis Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Wolfsburg nel mirino del club nerazzurro per il prossimo calciomercato. L’ Inter continua a pianificare il futuro della propria difesa e tra i nomi valutati dalla dirigenza spicca quello di Konstantinos Koulierakis, centrale greco classe 2003 oggi in forza al   Wolfsburg. Come riportato da Tuttosport, il club nerazzurro guarda a diversi profili per sostituire Francesco Acerbi, il cui contratto scadrà a giugno. Se il sogno resta Dayot Upamecano del Bayern Monaco, troppo oneroso per ingaggio e concorrenza internazionale, l’attenzione si sposta su soluzioni più accessibili come Ordonez del Bruges e appunto Koulierakis. 🔗 Leggi su Internews24.com

koulierakis inter ausilio studia il profilo del greco pu242 essere il nome giusto in difesa il motivo

© Internews24.com - Koulierakis Inter, Ausilio studia il profilo del greco: può essere il nome giusto in difesa, il motivo

In questa notizia si parla di: koulierakis - inter

Koulierakis Inter, è lui il nuovo obiettivo per la difesa: possibile colpo già a gennaio!

Calciomercato Inter LIVE: Koulierakis nuova idea per la difesa. Ipotesi a gennaio?

Mercato Inter, interesse per Koulierakis: il difensore del Wolfsburg nel mirino per il futuro

koulierakis inter ausilio studiaInter, Marotta studia il colpo in difesa per gennaio: Ordonez, Upamecano e Koulierakis in lista - La dirigenza nerazzurra pensa già a un rinforzo in difesa in vista del mercato invernale: ecco tutti i profili ideali per Chivu La sessione estiva di calciomercato si è da poco conclusa, ma in casa In ... Lo riporta msn.com

koulierakis inter ausilio studiaMercato Inter, occhi puntati su Koulierakis: il difensore greco nel mirino per il futuro - Mercato Inter, nel mirino di Ausilio Konstantinos Koulierakis: il difensore greco nel mirino per il futuro dei nerazzurri L’Inter continua a muoversi con attenzione sul mercato alla ricerca di rinforz ... Segnala calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Koulierakis Inter Ausilio Studia