Koulierakis Inter Ausilio studia il profilo del greco | può essere il nome giusto in difesa il motivo

Koulierakis Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Wolfsburg nel mirino del club nerazzurro per il prossimo calciomercato. L’ Inter continua a pianificare il futuro della propria difesa e tra i nomi valutati dalla dirigenza spicca quello di Konstantinos Koulierakis, centrale greco classe 2003 oggi in forza al Wolfsburg. Come riportato da Tuttosport, il club nerazzurro guarda a diversi profili per sostituire Francesco Acerbi, il cui contratto scadrà a giugno. Se il sogno resta Dayot Upamecano del Bayern Monaco, troppo oneroso per ingaggio e concorrenza internazionale, l’attenzione si sposta su soluzioni più accessibili come Ordonez del Bruges e appunto Koulierakis. 🔗 Leggi su Internews24.com
