Koulierakis Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Wolfsburg nel mirino del club nerazzurro per il prossimo calciomercato. L’ Inter continua a pianificare il futuro della propria difesa e tra i nomi valutati dalla dirigenza spicca quello di Konstantinos Koulierakis, centrale greco classe 2003 oggi in forza al Wolfsburg. Come riportato da Tuttosport, il club nerazzurro guarda a diversi profili per sostituire Francesco Acerbi, il cui contratto scadrà a giugno. Se il sogno resta Dayot Upamecano del Bayern Monaco, troppo oneroso per ingaggio e concorrenza internazionale, l’attenzione si sposta su soluzioni più accessibili come Ordonez del Bruges e appunto Koulierakis. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Koulierakis Inter, Ausilio studia il profilo del greco: può essere il nome giusto in difesa, il motivo