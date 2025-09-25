Koopmeiners pronto a cambiare ancora ruolo | Tudor potrebbe schierarlo lì sabato Tutte le novità verso Juve Atalanta
Koopmeiners, la duttilità tattica dell’olandese apre a nuovi scenari per Igor Tudor, che potrebbe avanzarlo sulla trequarti per sfruttarne le qualità. La sfida di sabato contro l’ Atalanta di Ivan Juric sarà un banco di prova cruciale per la Juventus e per le scelte tattiche di Igor Tudor. Il tecnico croato, secondo quanto analizzato da Tuttosport, sta studiando un possibile cambio di ruolo per Teun Koopmeiners, centrocampista olandese arrivato in bianconero nel 2024. L’obiettivo è chiaro: rilanciare il giocatore dopo un avvio di stagione considerato leggermente opaco e sfruttare al meglio le sue doti offensive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: koopmeiners - pronto
Koopmeiners a caccia della riscossa: vuole riprendersi la Juve dopo un’annata complicata. Tudor è pronto ad aiutarlo così: la svolta tattica
Koopmeiners torna titolare? Tudor pronto a impiegarlo in quel ruolo in caso di necessità: gli aggiornamenti e la possibile scelta
È uno dei temi del giorno: Koopmeiners non dà segnali di ripresa e secondo il Corriere dello Sport il giovanissimo match-winner contro l'Inter sarebbe pronto a rubare la scena nello scacchiere di Tudor - facebook.com Vai su Facebook
Igor Tudor studia la formazione titolare per il Derby d'Italia Con Conceiçao non al meglio delle condizioni, pronto un posto dal 1' minuto per Koopmeiners Vlahovic dovrebbe partire dalla panchina ? #Juventus #JuventusInter #SpazioJ - X Vai su X
Koopmeiners delude alla Juventus: Tudor lo cambia ruolo, ma ora spunta Milinkovic-Savic - Cresce l’interesse per Milinkovic-Savic, in scadenza nel 2026 con l’Al Hilal. Da newsmondo.it
Koopmeiners Juve, l’esperimento di Tudor fin qui ha dato risultati negativi: il rendimento dell’olandese cambia le strategie sul mercato. Ultime - Koopmeiners Juve, l’idea di trasformare l’olandese in mediano non sta funzionando: per questo a gennaio potrebbe arrivare un rinforzo Un esperimento tattico per provare a ritrovare un giocatore fondam ... Riporta juventusnews24.com