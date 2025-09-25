Koopmeiners pronto a cambiare ancora ruolo | Tudor potrebbe schierarlo lì sabato Tutte le novità verso Juve Atalanta

Koopmeiners, la duttilità tattica dell’olandese apre a nuovi scenari per Igor Tudor, che potrebbe avanzarlo sulla trequarti per sfruttarne le qualità. La sfida di sabato contro l’ Atalanta di Ivan Juric sarà un banco di prova cruciale per la Juventus e per le scelte tattiche di Igor Tudor. Il tecnico croato, secondo quanto analizzato da Tuttosport, sta studiando un possibile cambio di ruolo per Teun Koopmeiners, centrocampista olandese arrivato in bianconero nel 2024. L’obiettivo è chiaro: rilanciare il giocatore dopo un avvio di stagione considerato leggermente opaco e sfruttare al meglio le sue doti offensive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

