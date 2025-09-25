Kongjian Yu morto in un incidente aereo Chi era l’archistar delle città spugna

Roma, 25 settembre 2025 – L'architetto cinese Kongjian Yu è morto in un incidente aereo nello stato brasiliano del Mato Grosso do Sul, nella parte centro-occidentale del Paese, insieme ad altre tre persone, come ha riferito la polizia del posto. Sono ancora poco chiare le cause dell’incidente, pare che il piccolo velivolo su cui viaggiavano abbia perso velocemente quota e che il pilota abbia tentato un disperato atterraggio d’emergenza ma il mezzo si sia schiantato al suolo prendendo fuoco. Un impatto che non ha lasciato scampo né all’archistar né al regista brasiliano Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz al documentarista Rubens Crispim Jr. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

