Koné Inter, le ultime sul futuro del centrocampista francese della Roma che è stato al centro degli interessi di calciomercato dei nerazzurri. Il nome che avrebbe potuto cambiare il volto dell’ Inter di Cristian Chivu è quello di Manu Koné, centrocampista francese classe 2001 in forza alla Roma. Il tecnico nerazzurro aveva individuato in lui il profilo ideale per avviare la rivoluzione tattica promessa in estate, ma il mercato non ha portato l’esito sperato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’assenza del mediano fisico e dinamico ha costretto Chivu a riporre nel cassetto i progetti più ambiziosi e a ripiegare sul collaudato 3-5-2 di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Koné Inter, è lui il grande rimpianto di Chivu: poteva svoltare il centrocampo in questo modo