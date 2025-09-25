Koinè riparte fuori dal centro Nuova avventura in via Carradori

Condivisione a suon di calici e novità da gustare. Koinè Vineria riapre le porte in via Carradori 80, a tre anni dalla chiusura in centro storico. Da domani il nuovo locale sarà operativo dal venerdì al lunedì, dalle 18. "Si riparte da dove ci eravamo lasciati, in una nuova location ma con la stessa voglia di accogliervi e stare bene insieme, con un’ampia selezione di vini buoni e cibi genuini", si legge sulla pagina Facebook dell’attività. Emanuele Tartuferi, titolare di Koinè con la moglie Marta, spiega: "Siamo stati chiusi dal giugno 2022. In quel caso non avevamo più a disposizione lo spazio per i tavolini da mettere fuori dal locale, a causa della riapertura dei locali dell’ex Upim. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

