I koala che vivono nel Queensland sud-orientale e sulla costa settentrionale del Nuovo Galles del Sud, in Australia, sono in una situazione di grave pericolo. E la causa è lo stress, che favorisce la comparsa di malattie letali per questi animali. Dal degrado ambientale all’epidemia da virus. Uno studio condotto dall’Università del Queensland ha coinvolto 67 esemplari, sia selvatici sia in cattività. Dalle diverse analisi è emerso che i koala che vivono in habitat di scarsa qualità o in forte riduzione presentano valori più alti di cortisolo e corticosterone, due significativi indicatori di stress. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Koala a rischio estinzione per lo stress