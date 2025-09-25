Kit per aprire e accendere le auto senza chiavi come funziona il metodo per rubarle

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Usavano un amplificatore di segnale per simulare la chiave elettronica e rubare auto. Beccate grazie al gps di una Lancia Ypsilon, le due complici sono state arrestate e una di loro ha l’obbligo di dimora. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aprire - accendere

Auto bollente? Non accendere subito l’aria condizionata! Questo è il migliore trucco per rinfrescarla secondo la scienza - In estate l’auto parcheggiata al sole diventa una fornace e ogni volta salire a bordo diventa un trauma per tutti. Da greenme.it

Cerca Video su questo argomento: Kit Aprire Accendere Auto