Kings League Italia, è ufficiale! Sbarca nella competizione Diletta Leotta, i dettagli e il suo ruolo nella competizione La Kings League Lottomatica.sport Italy compie un passo decisivo verso la nuova stagione. Dopo settimane di attesa e indiscrezioni, sono stati svelati i due nomi che completano il quadro dei dodici presidenti delle squadre: Diletta Leotta e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Kings League Italia, adesso è ufficiale! Sbarca nella competizione Diletta Leotta, i dettagli – FOTO

Claudio Marchisio a 360 gradi: «Kings League veloce e interattiva. Calcio italiano? Ecco cosa serve. La Juve mi preoccupa per questo motivo»

La Kings League Italia si giocherà a Cologno Monzese: in città il torneo che piace a ex calciatori, influencer e streamer

La Kings League sbarca a Cologno. Gare nella nuova Fonzies Arena: "Qui le leggende di calcio e social"

La Kings League Italia, dopo il successo del primo split che ha visto trionfare i TRM di TheRealMarzaa, ha deciso di cambiare casa: la nuova Fonzies Arena sarà infatti a Cologno Monzese. Questa nuova struttura sarà più moderna e capiente (si passa da 450

Una giornata per inseguire un SOGNO ? Anche quest'anno si sono svolti i Tryouts, dove tantissimi ragazzi si sono messi in gioco per entrare nell'universo Kings Chi vedremo sul campo della Fonzies Arena? ? Stay tuned ? #kingsleague

