Kim Kardashian tra i segreti del suo lato B c' è anche il pallone | Sono una calciatrice

Al lancio della sua nuova collezione di abbigliamento sportivo la famosa influencer ha parlato delle sue passioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kim Kardashian, tra i segreti del suo lato B c'è anche il pallone: "Sono una calciatrice"

Kim Kardashian, tra i segreti del suo lato B c'è anche il pallone: "Sono una calciatrice" - Kim Kardashian ha raccontato qual è il segreto di un fisico scolpito come il suo: fa un'ora e mezza di sport ogni giorno e inoltre gioca a calcio. Scrive gazzetta.it

Kim Kardashian svela i segreti della sua forma perfetta a 44 anni - Kim Kardashian svela la sua routine di allenamento: un mix di pesi, pilates e cardio per restare in forma a 44 anni. Secondo rumors.it