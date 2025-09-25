kim kardashian lancia nikeskims e trasforma la ny public library in una passerella

Quando Kim Kardashian dice “activewear”, non intende solo leggings e sport bra: intende un evento-performance sulle scale della New York Public Library, con la sua famiglia al completo e mezzo mondo pronto a guardare. Arriva la nuova collezione di Kim Kardashian NikeSkims. Il 24 settembre, due giorni prima del debutto ufficiale in store e online, la collezione NikeSkims è stata presentata a New York con lo show “Bodies at Work”. In prima fila, ovviamente, c’era Kim, in un reggiseno scollatissimo firmato dal brand che ha co-creato, accompagnata da Kris Jenner e Khloé Kardashian. Famiglia first, as always. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

