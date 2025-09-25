Kiev | abbattuto caccia russo Nuovo allarme droni in Danimarca | Sorvolata zona militare

Ilgiornale.it | 25 set 2025

Livello di allerta elevato in Europa, dopo che altri droni sono stati avvistati nei cieli danesi. Questa volta, i velivoli senza pilota hanno sorvolato lo scalo di Aalborg, dove è presente anche una zona militare. La polizia locale, per il momento, non ha ancora escluso che l'azione sia stata compiuta da piloti amatoriali. Intanto, nei cieli ucraini, è stato abbattuto un caccia russo Su-34. E il presidente del Consiglio Meloni ha duramente attaccato Mosca nel suo discorso all'Onu. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ucraina: Kiev, 'abbattuto caccia russo nell'oblast' di Zaporizhzhia'

Ucraina, abbattuto jet Su-34 russo a Zaporizhzhia. Kiev: conduceva attacchi con bombe teleguidate - Il Cremlino replica a brutto muso alle parole di Trump dopo l'incontro di ieri con Zelensky.

Ucraina, Kiev abbatte caccia russo Su-34. Chiuso per droni l'aeroporto danese di Aalborg - Al momento dell'attacco, l'aereo da guerra stava attaccando la città di Zaporizhzhia con bombe aeree guidate.

