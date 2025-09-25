Livello di allerta elevato in Europa, dopo che altri droni sono stati avvistati nei cieli danesi. Questa volta, i velivoli senza pilota hanno sorvolato lo scalo di Aalborg, dove è presente anche una zona militare. Intanto, nei cieli ucraini, è stato abbattuto un caccia russo Su-34. E il presidente del Consiglio Meloni ha duramente attaccato Mosca nel suo discorso all'Onu. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Kiev: abbattuto caccia russo. Nuovo allarme droni in Danimarca: "Opera di professionisti"