Kessié Juve | resta forte la sua candidatura per gennaio ma solamente a questa condizione Arriverà a Torino se… L’incastro decisivo

Kessié Juve: candidatura forte per gennaio, ma a patto che.. Arriverà in bianconero solamente in questo caso. Il gioco d’incastri. Un nome che torna di moda, una suggestione che potrebbe diventare un’occasione. Il mercato Juve guarda già a gennaio e, come riportato da Gazzetta.it, spunta di nuovo il nome di Franck Kessié. L’ex centrocampista del Milan, attualmente in Arabia Saudita, potrebbe rientrare nei ragionamenti del club bianconero, ma solo a una condizione: che si tratti di un’operazione in “saldo”. Un’occasione a gennaio?. Dopo essere stato un’idea concreta nelle ultime, frenetiche ore del mercato estivo, la pista che porta al “Presidente” ivoriano non è mai tramontata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

